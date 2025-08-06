Euro 10 günün zirvesinde

Euro/dolar paritesi 9 günün zirvesi olan 1.1616'yı gördü.

Euro 10 günün zirvesinde

güç kazanmaya başladı. Bir süredir karşısında düşüş yaşayan tekrardan direnç seviyelerini kırıyor.

ABD verilerinin zayıf gelmesi ve Fed'de istifa sonrası yönetim karmaşası oluşması dolar üzerinde baskı unsuru oluşturdu.

Fed üzerindeki faiz indirimi baskısı da doları zayıflatıyordu.

Euro da bu gelişmeler ışığında güç kazandı. Euro/dolar paritesi 1.1616 seviyesini görerek 9 günün zirvesine ulaştı.

Euro/TL şu sıralar 47.2620 seviyelerinde işlem görüyor.

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Euro/dolar paritesi ne olacak?

Euro/dolar paritesi ne olacak?

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