Euro 10 günün zirvesinde

Euro güç kazanmaya başladı. Bir süredir dolar karşısında düşüş yaşayan Euro tekrardan direnç seviyelerini kırıyor.



ABD verilerinin zayıf gelmesi ve Fed'de istifa sonrası yönetim karmaşası oluşması dolar üzerinde baskı unsuru oluşturdu.



Fed üzerindeki faiz indirimi baskısı da doları zayıflatıyordu.



Euro da bu gelişmeler ışığında güç kazandı. Euro/dolar paritesi 1.1616 seviyesini görerek 9 günün zirvesine ulaştı.



Euro/TL şu sıralar 47.2620 seviyelerinde işlem görüyor.