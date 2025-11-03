Euro 3 ayın dibinde

Euro, yatırımcıların geçen haftaki önemli politika kararlarını ve faiz oranlarının görünümünü değerlendirmesiyle birlikte, Kasım ayının başında düşüşünü 1,15 dolara doğru genişleterek üç aylık en düşük seviyelerine ulaştı. Euro Bölgesi imalat faaliyetlerinin Ekim ayında istikrara kavuştuğunun teyit edilmesi, para birimine çok az destek sağladı.



Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarını değiştirmezken, Euro Bölgesi için nispeten iyimser bir büyüme görünümü korudu ve enflasyon projeksiyonunu sabit tuttu. Daha önceki veriler, Euro Bölgesi enflasyonunun ECB'nin yüzde 2 hedefinin hemen üzerine gerilediğini, üçüncü çeyrek GSYİH büyümesinin beklentileri aştığını ve Ekim ayı iş anketlerinin piyasa güveninde iyileşme olduğunu gösterdiğini gösterdi.



Bu arada, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Aralık ayında daha fazla gevşemenin "kesin bir sonuç olmadığı" uyarısının ardından, yatırımcıların ek Fed faiz indirimi beklentilerini azaltmasıyla ABD doları güçlendi.



EURO NE KADAR?



Euro güne 48,5532 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,4015 lira, en yüksek de 48,6037 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,4772 liradan alıcı buluyor.