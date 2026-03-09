Euro 3 ayın dibine geriledi

Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla yatırımcıların dolara yönelmesi sonucu euro, yaklaşık 1,152 dolara gerileyerek önceki haftadaki kayıplarını sürdürdü ve üç aydan fazla bir süredir en düşük seviyesine ulaştı.

İkinci haftasına giren çatışma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın koşulsuz teslim olmasını talep etmesinin ardından hafifleme belirtisi göstermiyor. Trump'ın stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki tankerleri koruma sözüne rağmen, yükselen petrol ve doğalgaz fiyatları da endişeleri artırdı.

Enerji maliyetlerindeki artış, fiyat baskılarının devam etmesi halinde Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıkabilecek olan Euro Bölgesi enflasyonu konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşmasının beklendiğini ancak merkez bankasının "kendini rahat hissetmemesi" gerektiğini söyledi.

Enerji fiyat şoklarının devamlılığını, beklentiler üzerindeki etkilerini ve firmaların artan maliyetleri tüketicilere yansıtıp yansıtmadığını izlemenin gerekliliğini vurguladı.