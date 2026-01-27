Euro 4,5 yılın zirvesinde

Dolar kurundaki zayıflama devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın jeopolitik söylemleri, Fed'in faizi sabit tutması beklentisi, ABD-İran arasındaki gerilim, gümrük vergilerine yenilerinin eklenmesi, ABD'de hükümetin kapanması ihtimali gibi birçok neden ABD dolarını zayıflatmaya başlarken güvenli limanlara kaymaları artırdı.

Risk iştahının artmasıyla birlikte para piyasalarından uzaklaşıldı ve kıymetli madenlere yönelindi.

Dolar da bu durumda kaybeden para birimleri arasında yer aldı.

Euro/dolar paritesi 1,1931 seviyesine yükseldi ve yaklaşık 4,5 yıllık zirveye oturdu.

DOLAR NE KADAR?

Dolar gün içinde en düşük 43,3480 lira, en yüksek de 43,4134 lirayı gördü. Şu sıralar 43,3995 liradan alıcı buluyor.

EURO NE KADAR?

Euro gün içinde en düşük 51,4241 lira, en yüksek de 51,8236 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 51,7596 liradan alıcı buluyor.