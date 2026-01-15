Euro bir ayın dibinde

Euro, yatırımcıların Euro Bölgesi ve ABD'den gelen ekonomik verileri ve farklılaşan merkez bankası politikalarını değerlendirmesiyle ABD doları karşısında düşüşünü sürdürerek bir aydan fazla süredir en düşük seviyesi olan 1,163 dolardan işlem gördü.

Almanya ekonomisi, hane halkı ve kamu tüketiminin desteğiyle iki yıllık daralmanın ardından 2025 yılında yüzde 0,2 oranında büyüdü; ancak imalat sektöründeki zayıflık görünümü kırılgan kılıyor. Euro Bölgesi enflasyonu Aralık ayında yüzde 2'ye gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın hedef seviyesine döndü ve faiz oranlarının sabit kalacağı beklentilerini güçlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi François Villeroy de Galhau bu hafta 2026'da faiz artırımı beklentilerini "hayal ürünü" olarak nitelendirdi. ABD'de ise, daha önceki veriler enflasyonun beklenenden daha yavaş arttığını gösterse de, perakende satışlar beklenenden daha güçlü bir şekilde doları destekledi.