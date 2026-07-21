Euro bölgesi bankaları savaş korkusu nedeniyle kredi erişimini sıkılaştırıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın Salı günü yayınladığı üç aylık Banka Kredileri Anketi, euro bölgesi bankalarının jeopolitik istikrarsızlık korkuları nedeniyle ikinci çeyrekte krediye erişimi sıkılaştırdığını ve mevcut çeyrekte daha da sıkılaştırma beklendiğini gösterdi.

ECB'nin açıklamalarına göre, Politika görüşmelerinde önemli bir girdi olan anket, işletme kredisi talebinin artmasına rağmen, kredi verenlerin, başvuruların büyük bir kısmını reddettiğini ve kredi standartlarının en çok otomotiv endüstrisi ile enerji odaklı imalat gibi sektörlerde sıkılaştığını da gösteriyor.

Anket sonuçları, Avrupa Merkez Bankası'nın uzun süredir savunduğu, İran savaşının ekonomik büyümeye yönelik küçük bir engel teşkil ettiği görüşüyle ​​büyük ölçüde tutarlı. 21 devletin üye olduğu euro bölgesi büyük bir enerji ihracatçısı olduğundan dolayı petrol fiyatlarındaki herhangi bir artış tüketimi azaltır ve imalat sektörünün kazançlarını düşürür.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Ekonomik görünüme ilişkin algılanan riskler ve bankaların daha düşük risk toleransı, sıkılaştırmaya katkıda bulunan ana faktörler olmaya devam ediyor; zira bankalar, jeopolitik ve enerji gelişmelerine ilişkin risklere son derece dikkatli yaklaşıyor." diye belirtti.

ECB, bloğun en büyük 159 bankası arasında yapılan bir ankete dayanarak, "Bankalar, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tüm kredi kategorilerinde kredi standartlarının daha da sıkılaşmasını bekliyor." dedi.

ECB'nin bu hafta faiz oranlarını değiştirmemesi neredeyse kesin, bunun nedeni kısmen ekonomik büyümenin zayıf olması; ancak İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yüzde 3 civarına, yani ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkarması nedeniyle, ECB gözlemcilerinin çoğunun temel senaryosu Eylül ayında bir faiz artırımı yönünde.

Avrupa Merkez Bankası, konut kredilerine olan talebin ikinci çeyrekte zaten keskin bir düşüş gösterdiğini ve bankaların daha fazla düşüş öngördüğünü ekledi.