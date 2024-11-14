Euro Bölgesi beklentilere paralel büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Euro Bölgesi beklentilere paralel büyüdü
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Bölgesi'nin üçüncü çeyrek GSYH öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.

AB'de GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,4, İspanya'da yüzde 0,8 artarken, İtalya'da sabit kaldı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 0,2 düşerken, Fransa'da yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 0,4 ve İspanya'da yüzde 3,4 yükseldi.

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