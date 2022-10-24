Euro Bölgesi bileşik satın alma endeksi 47,1 ile beklentilerin altında

Euro Bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), verileri yayımladı.

PMI, hayat pahalılığının tüketicileri harcama yaparken temkinli olmaya itmesi ve talep üzerinde baskı yaratmasıyla yaklaşık iki yılın en hızlı daralmasını kaydetti.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında beklentilerin altında 47,1 seviyesinde açıklandı. Geçtiğimiz ay nihai veri 48,1 seviyesinde açıklanmıştı.



Reuters anketine katılan ekonomistler bileşik PMI'ın 47,5 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı. Hizmetler sektörü alt endeksi ekim ayında 48,2 ile 48,2 seviyesindeki beklentiler seviyesinde açıklandı.



İmalat PMI ise ekim ayında 46,6 ile 47,8 seviyesindeki beklentilerin altında açıklandı. Bu veride 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise küçülmeyi işaret ediyor.

