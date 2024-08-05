Euro Bölgesi ekonomisi durma noktasına geldi

Euro Bölgesi ekonomisi duraklama sinyali verdi.



S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.



Buna göre, Euro Bölgesi ekonomisi, mal ve hizmetlere olan talebin zayıflaması nedeniyle temmuz ayında duraklama yaşadı.



Haziranda 50,9 seviyesinde olan bileşik PMI, temmuzda 50,2'ye indi. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.



Euro Bölgesi'nde haziranda 52,8 olan hizmet sektörü PMI da temmuzda son 4 ayın en düşük seviyesi olan 51,9'a indi.



PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

