Euro Bölgesi ekonomisinde yavaşlama işareti

Euro Bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), talebin şubattan bu yana ilk kez düşmesiyle keskin biçimde yavaşladı.



Bileşik PMI, haziran ayında beklentilerin altında 50,8 seviyesinde açıklandı.



Geçen ay nihai veri 52,2 seviyesinde açıklanmıştı. Ekonomistler Bileşik PMI'ın 52,5 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.



Hizmetler sektörü alt endeksi haziran ayında 52,6'ya düşerek, 53,5 seviyesindeki beklentilerin altında açıklandı.



İmalat PMI ise 45,6 ile 47,9'luk beklentilerin altında kaldı. İmalat PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, altı ise küçülmeye işaret ediyor.