Euro Bölgesi enflasyonu beklentilere paralel geldi

Euro Bölgesi tüketici fiyatları haziran ayında önceki yıla göre yüzde 2,5 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti.



Ekonomistler Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarının yüzde 2,5 artacağını öngörüyorlardı.



Avrupa Birliği'nin İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre enflasyon haziranda bir önceki aya göre ise yüzde 0,2 arttı.



Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon bir önceki yıla göre yüzde 2,8 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti.



Çekirdek enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış gösterdi.