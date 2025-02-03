Euro Bölgesi enflasyonu sürpriz yaptı

Euro Bölgesi ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu.



Eurostat verilerine göre, tüketici fiyatları ocak ayında yüzde 2,5'e yükseldi. Aralık ayında enflasyon yüzde 2,4 olarak açıklanmıştı.



Ekonomistlerin beklentileri de enflasyonun yüzde 2,4 açıklanması yönündeydi.



Enflasyonun hızlanmasında enerji maliyetlerindeki keskin artış etkili oldu.



Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, üst üste beşinci ayda da değişmeyerek yüzde 2,7'de kaldı.



ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı gümrük vergileri ticaret savaşlarının fitilini ateşledi. Başkan Trump, Avrupa Birliği'ne de ek vergi uygulayacaklarını duyurdu.



Ticarette yaşanan gerilim enflasyona dair endişeleri güçlendiriyor.



Avrupa Merkez Bankası, geçen hafta mevduat faizini yüzde 2,75'e indirmişti.



Euro Bölgesi enflasyon hedefi yüzde 2 olarak belirlenmişti.