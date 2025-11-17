Euro Bölgesi için karamsar büyüme öngörüsü

Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı nedeniyle Euro Bölgesi için 2026 büyüme tahminini aşağı yönlü güncelledi.

Avrupa Komisyonu, bugün yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi'nin 2026’da yüzde 1,2 büyüyeceğini öngördü.

Bu oran, önceki tahminde yer alan yüzde 1,4’ün altında kalıyor.

"TİCARET KISITLAMALARI BÜYÜMEYİ SINIRLAYABİLİR"

Komisyon, Avrupa’nın “son derece açık” ekonomisinin “sürmekte olan ticaret kısıtlamalarına” karşı hâlâ “hassas” olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, ABD’nin Avrupa Birliği dahil çeşitli ortaklarla yaptığı ticaret anlaşmalarının “belirsizliklerin bir kısmını azalttığı” da kaydedildi.

Komisyon, açıklamasında “Ticaret politikasındaki süregelen belirsizlik, ekonomik faaliyetin üzerinde baskı kurmaya devam ediyor; gümrük vergileri ile diğer kısıtlamalar, AB’nin büyümesini beklenenden daha ciddi biçimde sınırlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel, 27 üyeli AB’nin tamamı için ise 2026’da yüzde 1,4 büyüme öngörüyor.

Bu oran da mayıs ayında açıklanan yüzde 1,5’lik tahminin hafif altında.

AB KOMİSERİNDEN TEMKİMLİ İYİMSERLİK

AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, belirsiz tabloya rağmen iyimser bir tonla konuştu.

Dombrovskis, “Böylesine elverişsiz bir ortamda bile AB ekonomisi büyümeye devam etti” dedi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Brüksel ayrıca Euro Bölgesi enflasyonunun 2026’da yüzde 1,9’a çıkmasını bekliyor.

Bu oran, gelecek yıla ilişkin önceki tahminde yer alan yüzde 1,7’nin üzerinde.

Komisyon, tek para birimi bölgesinde enflasyonun 2025’te yüzde 2,1’e ulaşmasının beklendiğini ve bunun Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2’lik hedefinin çok yakını olduğunu ifade etti.

Açıklamada son olarak, gıda ve hizmet fiyatlarındaki artış hızının yavaşladığı ancak bunun “yükselen enerji enflasyonu tarafından dengelendiği” vurgulandı.