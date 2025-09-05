Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini güncelledi.



Verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,5 arttı.



Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,4 artacağı yönündeydi.



AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.



GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,3 ve İtalya'da yüzde 0,1 düşerken, Fransa'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,7 arttı.



GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,8 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.



İSTİHDAM VERİLERİ



Euro Bölgesi'nde istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.



AB'de ise istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.