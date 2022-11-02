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Euro Bölgesi imalat PMI, ekimde  46,4​​ ​ile beklentilerin altında

Euro Bölgesi imalat PMI, ekimde 46,4 ile olarak açıklandı. Veri, sektörün resesyonda olduğunu gösterdi.

Euro Bölgesi imalat PMI, ekimde  46,4​​ ​ile beklentilerin altında

Bölgesi imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekim ayında beklentilerin altında gerçekleşti.

Euro Bölgesi imalat sektörü, geçen ay hayat pahalılığı krizinin talebi düşürmesiyle beklenenden daha fazla daralarak sektörün resesyonda olduğuna işaret etti.

Verinin 50 seviyesinin üzerinde olması büyümeye, altında olması ise daralmaya işaret ediyor.

S&P Global, Euro Bölgesi nihai imalat PMI verisi ekim ayında 46,4​ ile 46.6 olarak açıklanan öncü verinin altında açıklandı​​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler PMI'ın 46,6 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

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