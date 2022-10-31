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Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti. Büyüme yüzde 1'lik beklentinin çok altında kaldı.

Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

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İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Beklentiler GSYH'nin yüzde 1 artması yönündeydi. Böylece, Euro Bölgesi büyümesi piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,4'lük artış gösterdi.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İsveç'te yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 0,5, Portekiz ve Litvanya'da yüzde 0,4, Almanya'da yüzde 0,3, İspanya ve Fransa'da yüzde 0,2, artarken, Belçika ve Avusturya'da yüzde 0,1, Letonya'da da yüzde 1,7 azaldı.

Yıllık bazda ise GSYH, Portekiz'de yüzde 4,9, İspanya'da yüzde 3,8, İsveç ve İtalya'da yüzde 2,6, Litvanya'da yüzde 2,5, Avusturya'da yüzde 1,8, Belçika'da yüzde 1,6, Almanya'da yüzde 1,1 ve Fransa'da yüzde 1 artarken, Letonya'da yüzde 0,4 geriledi.

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