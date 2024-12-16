Euro Bölgesi'nde aralıkta şirket faaliyetleri azaldı

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.



Verilere göre, Euro Bölgesi’nde kasımda 45,2 olan imalat sanayi PMI aralıkta da değişmedi. Kasımda 48,3 seviyesinde olan bileşik PMI, aralıkta 49,5 oldu.



Hizmet sektörü PMI ise 49,5'ten 51,4'e çıktı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

DARALMA SÖZ KONUSU



Veriler, Euro Bölgesi’nde özel sektör şirket faaliyetlerinin yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle yılı daralarak tamamlayacağını gösteriyor.



Bu dönemde şirket faaliyetleri ve üretimdeki azalma nedeniyle istihdam son 4 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı.



Verilere ilişkin açıklamada bulunan HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Üretim sektörünün durumu hala oldukça kötü. Aralık ayında çıktı, bu yılın en hızlı düşüşünü yaşarken gelen siparişler de azaldı." ifadelerini kullandı.

