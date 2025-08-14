Euro Bölgesi'nde büyüme gerçekleşti

Euro Bölgesi'ndeki GSYİH, 2025'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,4 arttı. Bu oran, ilk çeyrekteki yüzde 1,5'in biraz altında ve ilk tahminle uyumlu gerçekleşti. Verisi bulunan ülkeler arasında İrlanda en yüksek büyümeyi kaydetti (yüzde 16,2). Bunu Kıbrıs (yüzde 3,3), Litvanya (yüzde 3), İspanya (yüzde 2,8), Portekiz (yüzde 1,9), Hollanda (yüzde 1,5), Belçika (yüzde 1), Slovenya (yüzde 0,8), Fransa (yüzde 0,7), Slovakya (yüzde 0,6), Estonya (yüzde 0,5), Finlandiya (yüzde 0,5), Almanya (yüzde 0,4) ve İtalya (yüzde 0,4) izledi.