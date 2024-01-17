Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilere paralel

Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında önceki yıla göre yüzde 2,9 olarak açıklandı.

Eurostat verilerine göre, enflasyon aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi de enflasyonun yüzde 2,9 artması yönündeydi.



Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarını dışarıda bırakarak hesaplanan çekirdek enflasyon önceki yıla göre yüzde 3,9 ile beklentilere paralel yükseldi.

Çekirdek enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,3 artış gösterdi.