ntv.com.tr

Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilere paralel

Euro Bölgesi'nde nihai enflasyonu aralık ayında yüzde 2,9 ile beklentilere paralel açıklandı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilere paralel

Bölgesi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında önceki yıla göre yüzde 2,9 olarak açıklandı.

Eurostat verilerine göre, aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi de enflasyonun yüzde 2,9 artması yönündeydi.

Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarını dışarıda bırakarak hesaplanan çekirdek enflasyon önceki yıla göre yüzde 3,9 ile beklentilere paralel yükseldi.

Çekirdek enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,3 artış gösterdi.

İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı

İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı

Haberi Görüntüle

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...