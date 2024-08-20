Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilere paralel geldi

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,6 ile beklentilere paralel olarak arttı.



Ekonomistler Euro Bölgesi'nde TÜFE'nin yüzde 2,6 artacağını öngörüyorlardı.



Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre enflasyon temmuzda bir önceki aya göre ise değişim göstermedi.



Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon bir önceki yıla göre yüzde 2,8 ile beklentilere paralel olarak arttı.



Çekirdek enflasyon geçen aya göre yüzde 0,1 düştü.