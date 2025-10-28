Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri düştü

Euro Bölgesi'nde medyan tüketici enflasyon beklentileri, Ağustos ayındaki yüzde 2,8 seviyesinden Eylül 2025'te yüzde 2,7'ye düştü. Ayrıca, üç yıl sonraki enflasyon beklentileri yüzde 2,5 seviyesinde sabit kalırken, beş yıl sonraki beklentiler de 2022'deki en yüksek seviyesi olan yüzde 2,2 seviyesinde kaldı.



Ayrıca, enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizlik de istikrar kazandı. Bu arada, tüketicilerin önümüzdeki yıl için nominal gelir büyüme beklentileri yüzde 1,1 seviyesinde kalırken, ekonomik büyüme beklentileri yüzde -1,2 seviyesinde sabit kaldı.



12 ay sonraki işsizlik oranı beklentileri de yüzde 10,7 seviyesinde sabit kaldı. Tüketiciler, gelecekteki işsizlik oranının mevcut işsizlik oranından (yüzde 10,2) yalnızca biraz daha yüksek olmasını beklemeye devam etti. Bu da genel olarak istikrarlı bir işgücü piyasası görünümüne işaret ediyor. Öte yandan tüketiciler, önümüzdeki 12 ayda evlerinin fiyatının Ağustos ayındaki yüzde 3,4'ten yüzde 3,5 artacağını tahmin ediyordu.