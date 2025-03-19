Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin altında

Euro Bölgesi'nde enflasyon şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin altında

Bölgesi tüketici fiyatlar, şubat ayında önceki yıla göre yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

Ekonomistler, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarının yüzde 2,4 artacağını öngörüyorlardı.

'nin İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre şubatta bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 arttı.

Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon bir önceki yıla göre yüzde 2,6 ile beklentilere paralel olarak yükseldi.

Çekirdek enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

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