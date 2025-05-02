Euro Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı

Euro Bölgesi’nde enflasyon Nisan ayında yüzde 2,2 seviyesinde sabit kalırken, istatistik kuruluşu Eurostat’ın yayınladığı son verilere göre beklentilerin altında kaldı.



Reuters tarafından ankete katılan ekonomistler, enflasyonun Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefine doğru gerilemesiyle birlikte, nisan ayındaki verinin yüzde 2,1 olarak gerçekleşmesini beklerken, Mart ayındaki yüzde 2,2’lik veriye kıyasla daha düşük bir tahminde bulundu.



Daha oynak gıda, enerji, alkol ve tütün fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, Mart ayındaki yüzde 2,4′ten yüzde 2,7′ye yükseldi. Yakından izlenen hizmet enflasyonu baskısı da yeniden toparlanarak önceki yüzde 3,5′lik okumaya kıyasla yüzde 3,9′a geldi.