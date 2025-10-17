Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Euro bölgesi tüketici fiyat enflasyonu, Eylül 2025'te yıllık bazda yüzde 2,2 olarak teyit edildi. Bu oran, önceki üç aydaki yüzde 2 seviyesinden yükselmiş ve ECB'nin yüzde 2'lik orta nokta hedefinin biraz üzerindeydi. Hizmet enflasyonu, Ağustos ayındaki yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükselirken, enerji maliyetleri daha önceki yüzde 2'lik düşüşe kıyasla yalnızca yüzde 0,4 düştü.



Gıda, alkol ve tütün fiyatları, işlenmemiş gıda enflasyonunun zayıflamasını yansıtarak, yüzde 3,2'den yüzde 3,0'a gerileyerek daha yavaş bir artış gösterdi. Enerji dışı sanayi malları enflasyonu ise yüzde 0,8'de sabit kaldı. Bu arada, enerji, gıda, alkol ve tütünü hariç tutan çekirdek enflasyon, yüzde 2,3'lük ön tahminin üzerine çıkarak ve Ağustos ayındaki üç yıllık en düşük seviye olan yüzde 2,3'ü tersine çevirerek, temel fiyat baskılarının devam ettiğinin sinyalini vererek yüzde 2,4'e yükseldi.