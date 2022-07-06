Euro Bölgesi'nde gıda harcamaları art arda iki ay azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mayıs ayı perakende satış verilerini yayımladı.



Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar mayısta, nisana kıyasla yüzde 0,4 artış beklentisine karşı yüzde 0,2 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yine yüzde 0,2 yükseldi. Nisan 2022’de perakende satışlar yüzde 1,4 azalmıştı.



AB'de ise perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde olarak değişmezken, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.



Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi’nde yiyecek, içecek ve tütün ürünleri harcamaları ise yıllık yüzde 3,6 düşüş gösterdi. Söz konusu ürünlerin satışları nisanda da yine yüzde 3,6 düşüş göstermişti. Veriler, bölge tüketicilerinin iki aydır art arda gıda harcamalarını düşürdüğünü ortaya koydu.



Petrol fiyatlarının artmasına rağmen bölgede akaryakıt satışlarının yıllık yüzde 5,6 artması da dikkati çekti.



Mayısta perakende satışlardaki genel artış, giyim, ilaç ve kozmetik gibi gıda dışı ürünlerdeki yüzde 1,2'lik artıştan kaynaklandı.



Eurostat’a göre, gıda, alkol ve tütün fiyatları mayısta yüzde 7,5, haziranda ise yüzde 8,9 arttı.



Öte yandan, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Enflasyonda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefi, şimdiden 4 katından fazla aşıldı.