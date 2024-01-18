Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.



Buna göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,2 azaldı.



AB'de de inşaat üretimi, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 1, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 geriledi.



AB ülkeleri arasında kasımda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 3,8 ile Çekya'da, yüzde 2,9 ile Almanya'da ve yüzde 2,6 ile Macaristan'da kaydedildi.



Yıllık bazda ise inşaat üretimi Macaristan'da yüzde 12,8, Finlandiya'da yüzde 6,9 ve Çekya'da yüzde 6,5 azaldı.

