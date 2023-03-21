Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.



Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 3,9 arttı. İnşaat üretimi, 2022'nin ocak ayına göre de yüzde 0,9 yükseldi.



AB'de de inşaat üretimi ocakta önceki aya kıyasla yüzde 3,5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,4 artış gösterdi.



AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 12,6 ile Almanya'da, yüzde 9,8 ile Slovenya'da ve yüzde 7 ile Polonya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 5 ile Macaristan'da, yüzde 4,3 ile Romanya'da ve yüzde 1,5 ile Belçika'da belirlendi.