Euro Bölgesi'nde işsizlik nisanda geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini yayımladı.



Buna göre, AB'de mart ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, nisanda sabit kaldı.



Euro Bölgesi'nde ise mart ayında yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, nisanda yüzde 6,5'e indi.



İşsizlik oranı, geçen yılın nisan ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise 6,1 seviyesinde belirlenmişti.



Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, nisanda İspanya'da yüzde 12,7, Yunanistan'da yüzde 11,2 ve İtalya'da yüzde 7,8 oldu.



AB'de işsiz sayısı nisanda 13 milyon 28 bin olurken, bunun 11 milyon 88 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.



Nisanda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 664 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 206 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 13,8, Euro Bölgesi'nde yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

