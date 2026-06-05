Euro Bölgesi'nde istihdam artıyor

Euro Bölgesi 'nde istihdam edilen kişi sayısı, 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 artarak 176 milyon 308 bine ulaştı. Bu artış, bir önceki çeyrekteki yüzde 0,2'lik artışa kıyasla yavaşladı ve hem piyasa beklentileriyle hem de ön tahminlerle uyumlu oldu. Yüksek enerji fiyatları ve düşük verimlilik nedeniyle Euro Bölgesi'nin GSYİH'sının bu dönemde daralmasına rağmen, bu, bloğun istihdamda 20'nci ardışık çeyreklik büyüme kaydettiği anlamına geliyor ve Avrupa işgücü piyasasında istihdam artışının yavaş ama istikrarlı trendini sürdürüyor.

İstihdam artışı İtalya'da (yüzde 0,4'e karşı 4. çeyrekte yüzde 0,4) ve İspanya'da (yüzde 0,3'e karşı yüzde 0,8) yüksek kalırken, Fransa 'da durakladı (4'üncü çeyrekte de duraklama yaşanmıştı) ve Almanya'da üçüncü çeyrekte de düşüş gösterdi (yüzde -0,1'e karşı yüzde -0,1). Bir önceki yıla göre, istihdam seviyeleri ilk çeyrekte yüzde 0,5 arttı; bu, 2021'deki Covid pandemisinden bu yana en düşük artış oldu.