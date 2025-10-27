Euro Bölgesi'nde krediler arttı

Euro Bölgesi'nde hanelere verilen banka kredileri, beklendiği gibi, Eylül 2025'te yıllık bazda yüzde 2,6 artarak Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artış, Avrupa Merkez Bankası'nın son dönemdeki politika gevşemesinin de desteğiyle kredi talebindeki toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, işletmelere verilen krediler Ağustos ayındaki yüzde 3'ün altında kalarak yüzde 2,9 arttı. Bu arada, özel sektöre verilen genel kredi büyümesi, bir önceki ay ile aynı seviyede, yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.