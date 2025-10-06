Euro Bölgesi'nde perakende satışlar arttı

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta, önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.



Buna göre, AB'de perakende satışlar ağustosta önceki aya kıyasla değişmezken yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi. Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi.



Piyasa beklentisi de Euro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,1 artacağı yönündeydi.



Bu dönemde aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 1,7 ile Litvanya’da, yüzde 1,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta’da, yüzde 1,1 ile de İsveç’te oldu. En fazla düşüş ise yüzde 4 ile Romanya'da, yüzde 0,8 ile Polonya’da, yüzde 0,7 ile de Lüksemburg ve Portekiz’de ölçüldü.



Ağustosta yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 9,4 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, yüzde 9,2 ile Malta'da ve yüzde 7,3 ile Lüksemburg’da artarken Romanya’da yüzde 3,8, Fransa’da yüzde 1,4 ve Finlandiya'da yüzde 1,2 geriledi.