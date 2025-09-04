Euro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü

Euro Bölgesi'ndeki perakende satışlar, Temmuz 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,5 düştü. Bu düşüş, bir önceki dönemdeki yukarı yönlü revize edilmiş 15 aylık yüzde 0,6'lık en yüksek artışı silerek yüzde 0,2'lik daha yumuşak bir daralma beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti.



Bu düşüş, gıda, içecek ve tütündeki yüzde 1,1'lik düşüş (Haziran ayındaki yüzde 0,7'ye kıyasla) ve özel mağazalardaki otomotiv yakıtı satışlarındaki yüzde 1,7'lik düşüş (yüzde 0,8'e kıyasla) nedeniyle perakende hacminde yaklaşık iki yılın en keskin düşüşü oldu. Buna rağmen, gıda dışı ürünlerin perakende satışları yüzde 0,2 artarak bir önceki aydaki yüzde 0,6'lık artışı sürdürdü. Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomileri arasında perakende ticareti Almanya'da yüzde 1,5, İspanya'da ise yüzde 0,4 düştü. Buna karşılık, Fransa'da perakende satışlar üçüncü ay boyunca değişmedi.