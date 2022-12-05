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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ekimde geriledi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,8 düştü.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ekimde geriledi

İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,4 azaldı.

Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1,8, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,7 düştü.

EN FAZLA DÜŞÜŞ AVUSTURYA'DA GERÇEKLEŞTİ

AB ülkeleri arasında ekimde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 4,6 ile Avusturya'da, yüzde 4 ile Hırvatistan'da ve yüzde 3,3 ile Belçika'da görüldü.

En fazla yükseliş ise yüzde 2,6 ile Lüksemburg'da, yüzde 0,5 ile Malta, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, yüzde 0,4 ile de İspanya'da belirlendi.

satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 9,5, İsveç'te yüzde 6,4 ve Belçika'da yüzde 5,7 geriledi. Slovenya'da yüzde 8,5, Malta'da yüzde 7,2 ve Letonya'da yüzde 5,7 arttı.

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