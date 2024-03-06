ntv.com.tr

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar arttı

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar arttı

İstatistik Ofisi (Eurostat), (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 0,1 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi.

AB ülkeleri arasında ocakta önceki aya göre perakende satışlarda en fazla artış yüzde 7,6 ile Lüksemburg ve yüzde 3,8 ile Romanya'da belirlendi.

satışlar, yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 7,2, Romanya'da yüzde 6,7, Danimarka'da yüzde 5,9 arttı.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...