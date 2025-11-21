Euro Bölgesi'nde PMI yükselişte

HCOB Euro Bölgesi Hizmet PMI'ı, Kasım 2025'te bir önceki ayki 53 seviyesinden 53,1'e yükselerek 52,8'lik beklentileri aştı ve 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Sektördeki faaliyet, yeni siparişlerdeki güçlü büyümenin desteğiyle 2024 ortasından bu yana en hızlı artışını kaydetti. İstihdam, yalnızca hafif bir artışla devam etti ve bu da daha temkinli işe alımlara işaret ediyor. Girdi maliyetleri daha hızlı bir oranda artarak yenilenen enflasyonist baskıyı gösterirken, çıktı fiyatları enflasyonu Nisan 2021'den bu yana en yavaş seviyesine geriledi. İş dünyası güvenindeki hafif düşüş, firmaların iyimserliğini koruduğunu ancak görünüm konusunda biraz daha az iyimser olduğunu gösteriyor.