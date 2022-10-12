Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.



Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 1,5, Ağustos 2021'e göre de yüzde 2,5 artış gösterdi.



AB'de de sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 yükseldi.



AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 16,6 ile İrlanda'da, yüzde 5 ile Estonya'da ve yüzde 4,3 ile Danimarka'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 7 ile İsveç'te, yüzde 6,1 ile Belçika'da ve yüzde 1,5 ile Hollanda'da tespit edildi.



Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 16,5 ile Bulgaristan'da, yüzde 14,4 ile Litvanya'da ve yüzde 14,1 ile Danimarka'da artarken, Belçika'da yüzde 10,3, Lüksemburg'da yüzde 2,5 ve Slovakya'da yüzde 2 geriledi.