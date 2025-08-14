Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

Euro Bölgesi sanayi üretimi, Haziran 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,3 düşüş gösterdi. Bu düşüş, Mayıs ayındaki yüzde 1,1'lik artışın tersine döndü ve piyasa beklentilerinin yüzde 1'lik düşüşünün üzerine çıktı. Üretim, sermaye mallarında (yüzde 0,9'a karşı yüzde 2,2), dayanıksız tüketim mallarında (yüzde 7,9'a karşı yüzde 4,7), dayanıklı tüketim mallarında (yüzde 2,1'e karşı yüzde 0,6) ve ara mallarda (yüzde 1,7'ye karşı yüzde 0,2) düşüş gösterdi.



Öte yandan, enerji üretiminde artış görüldü (yüzde 3,6'ya karşı yüzde 2,9). Yıllık bazda ise sanayi üretimi büyümesi, Mayıs ayındaki yüzde 3,1'den Haziran ayında yüzde 1,7'lik artış tahminlerinin altında kalarak yüzde 0,2'ye geriledi.