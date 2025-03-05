Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.



Verilere göre, hem AB'de hem de Euro Bölgesi'nde ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,8 yükseldi.



Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,4 artacağı yönündeydi.



AB ülkeleri arasında ÜFE, ocakta aylık bazda en fazla yüzde 6,2 ile İrlanda, yüzde 5,4 ile Bulgaristan ve yüzde 2,3 ile İsveç'te arttı.



Aylık ÜFE ocakta, Portekiz'de yüzde 2,2, Avusturya'da 0,6 ve Slovenya'da yüzde 0,5 geriledi.



ÜFE, ocakta yıllık bazda İrlanda'da yüzde 14,9, Bulgaristan'da 14,4, ve Danimarka'da 6,4 artarken, Litvanya'da yüzde 5,3, Lüksemburg'da 4,7, Estonya'da yüzde 4,5 azaldı.