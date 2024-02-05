Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı aralık ayı ÜFE verilerini yayımladı.



Verilere göre AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 10 azaldı.



Euro Bölgesi'nde de ÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 10,6 düştü.



Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 10,5 azalacağı yönündeydi.



AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta yıllık bazda en fazla yüzde 43,5 ile İrlanda'da, yüzde 20,5 ile İtalya'da ve yüzde 19,8 ile Bulgaristan'da geriledi. Yıllık ÜFE, Lüksemburg'da yüzde 20,2, Slovakya'da yüzde 13,3, Slovenya'da yüzde 2 arttı.



ÜFE, aylık bazda ise Yunanistan’da yüzde 1, Belçika'da yüzde 0,5 artarken, İrlanda'da yüzde 12, Hollanda'da yüzde 1,8 ve Estonya’da yüzde 1,4 geriledi.

