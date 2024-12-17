Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni arttı

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin aralık ayı sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, Euro Bölgesi'nde kasımda 12,5 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, aralıkta 17 puana çıktı. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 4,5 puan arttı.



Piyasa beklentileri, endeksin yaklaşık 12 puan seviyesinde olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde olması dikkati çekti.



Endeksteki artış, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine devam edeceği ve Almanya'nın seçim döneminde özel yatırımları destekleyecek adımlar atacağı beklentisinden kaynaklandı.



Öte yandan, Euro Bölgesi durum endeksi de 11 puan düşüşle eksi 55 oldu.