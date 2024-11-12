Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, kasım ayında ekonomik belirsizliklerin artmasıyla düştü.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi
Fitch: Euro Bölgesi büyümesi toparlanmaya başlıyor

Fitch: Euro Bölgesi büyümesi toparlanmaya başlıyor

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Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin kasım ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Bölgesi'nde ekimde 20,1 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, kasımda 12,5 puana geriledi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 7,6 puan azaldı.

Piyasa beklentileri, endeksin 20,5 puan seviyesinde olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin çok altında kalması dikkati çekti.

Endeksteki gerileme, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesi ve Almanya'da koalisyon hükümetindeki krizin Avro Bölgesi ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri artırmasından kaynaklandı.

Öte yandan, Euro Bölgesi durum endeksi de 3 puan düşüşle eksi 43,8 oldu.

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