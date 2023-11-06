Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni kasımda yükseldi

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, kasım ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.



Buna göre, ekimde eksi 21,9 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 3,4 puanlık artışla eksi 18,6'ya yükseldi. Haziran ayından beri en yüksek seviyesine yükselen endekse ilişkin beklenti, eksi 22,2 puana gerilemesi yönündeydi.



Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 16,8 puandan eksi 10 puana yükselerek, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Mevcut Durum Endeksi de eksi 27 puandan eksi 26,8 puana çıktı.



Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin, "Mevcut değerlendirme resesyon bölgesinde kalmaya devam ederken, beklentiler daha da iyileşti. Uluslararası verilerde de küçük umut ışıkları var. Ekonomik beklentiler her yerde neredeyse yükseliyor. Bu umut ışıltılarına rağmen ekonomide resesyon sorunu henüz masadan kalkmış değil." değerlendirmesini yaptı.



Öte yandan, Euro Bölgesi ekonomisi ise bu yılın 2. çeyreğinde yüzde 0,2'lik büyümenin ardından 3. çeyreğinde önceki çeyreğe oranla yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti.



Avrupa Merkez Bankasına (ECB) göre, Euro Bölgesi'nde ekonomi yılın geri kalanında da zayıf kalmaya devam edecek. Ancak ECB, enflasyonun düşmeye devam etmesi ve dış talebin artmasıyla ekonomik büyümenin gelecek yıllarda ivme kazanacağına inanıyor.



Yatırımcı güveni anketi, 2-4 Kasım'da 1203 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.