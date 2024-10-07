Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni üç ay sonra ilk kez yükseldi

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ekim ayına ilişkin AvrAlman ekonomisi "resesyon" modundao Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.



Buna göre, eylülde 15,4 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,6 puanlık artışla eksi 13,8'e yükseldi. Üç aylık düşüşün ardından ekimde yükselen endekse ilişkin beklenti, eksi 15,9'a düşmesi yönündeydi.



Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimleri ve Çin hükümetinin son dönemde açıkladığı teşviklerin etkisiyle eksi 8 puandan eksi 3,8 puana çıktı.



Mevcut Durum Endeksi de eksi 22,3 puandan eksi 23,3'e gerileyerek, art arda düşüşünü dördüncü aya taşıdı.



Sentix açıklamasında, "Ekonomideki düşüş eğilimi şimdilik durdu. Dolayısıyla Euro Bölgesi ekonomisi ekonomik durgunluktan çıkmak için bir girişime başlıyor." ifadeleri yer aldı.



Yatırımcı güveni anketi, 3-5 Ekim'de 1150 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.



ALMAN EKONOMİSİ "RESESYON" MODUNDA



Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ekimde 3,2 puanlık artışla eksi 31,5 puana çıktı. Endeksin art arda 3 aydır gerilemesinin ardından yükselmesi dikkati çekti.



Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 48 puandan eksi 47,8 puana yükseldi.



Alman ekonomisinin "halen resesyon modunda" olduğunu belirten Sentix, "Şimdiye kadar iyileşen ekonomik görünüm sadece dünya ekonomisinden gelen küresel teşviklere dayanmakta. Özellikle Çin'deki son büyüme ivmesi Almanya'daki beklentiler üzerinde etkili oluyor. Bununla birlikte, tepki hala mütevazı kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.