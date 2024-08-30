Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,2 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.



Buna göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2'ye indi. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.



Piyasa beklentileri de ağustosta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,2 olması yönündeydi.



Açıklanan veriler piyasa beklentileri ile aynı seviyede gerçekleşti.



Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,2 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 3 geriledi.



Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ağustosta yıllık yüzde 2,8, aylık 0,3 seviyesinde ölçüldü.



AB uyumlu verilere göre, enflasyon ağustosta Belçika'da yüzde 4,5, Estonya'da 3,4, Hollanda'da 3,3, Slovakya'da 3,2, İspanya'da 2,4, Fransa'da 2,2 ve Almanya'da yüzde 2 oldu.

