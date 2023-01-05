Euro Bölgesi'nde ÜFE yüzde 27 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı ÜFE verilerini yayımladı.



Buna göre, AB'de ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşerken, 2021'in kasım ayına kıyasla yüzde 27,4 yükseldi.



Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, kasımda aylık yüzde 0,9 azalırken, yıllık yüzde 27,1'lik artış kaydetti. Piyasa beklentileri ÜFE'nin yıllık yüzde 27,5 artacağı yönündeydi.



Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 55,7 artış gösterdi.



AB ülkeleri arasında ÜFE, kasımda yıllık bazda en fazla yüzde 63,5 ile Macaristan'da, yüzde 51,2 ile Letonya ve yüzde 44,8 ile Romanya'da arttı.



Yıllık ÜFE, Almanya'da yüzde 29, İtalya'da yüzde 35,7, İspanya'da yüzde 20,7 ve Fransa'da yüzde 21,5 olarak belirlendi.

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