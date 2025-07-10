Euro daha da mı güçlenecek?
ABD dolarının küresel piyasalarda güç kaybetmesiyle birlikte euroda yükseliş beklentisi artıyor.
ABD'nin yarattığı belirsizlik para birimine olumsuz etkide bulunmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarını uzatması, ülkelere yeni mektuplar gönderip vergiyle tehdit etmesi dolara olumsuz yansıyor.
Rabobank, Euro/dolar paritesinin 1-3 aylık dönemde gerilemesinin ardından 12 aylık dönemde ise 1.20 seviyesine çıkacağını tahmin etti.
UBS ise dolar/yen için 3'üncü çeyrek tahminini 135'ten 140'a çıkardı. Kuruluş, paritenin kısa vadede 150 seviyesini test etmesinin ihtimal dışı olmadığını belirtti.
Euro/dolar paritesi 1.1737 seviyesinde işlem görüyor.
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