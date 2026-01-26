Euro değer kazanmaya devam ediyor

ABD dolarının geçen haftaki kayıplarını artırması ve Japonya'da olası yen müdahalesi konusunda piyasalarda artan temkinlilik ile birlikte Euro, Eylül ortasından bu yana en güçlü seviyesi olan 1,18 doları aştı. Ayrıca, Çarşamba günü Federal Rezerv'in (Fed) politika duyurusu öncesinde de yükseliş devam etti.

Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi beklenirken, yatırımcılar bir sonraki faiz indiriminin zamanlaması konusunda ipuçları için Fed'in yönlendirmesini yakından takip ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine daha güvercin bir ismin bu hafta atanabileceği yönünde spekülasyonlar artıyor.

Bu arada, yatırımcılar artan jeopolitik ve ticari gerilimlere karşı tetikte kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile bağlantılı bir çabanın parçası olarak başlangıçta birkaç Avrupa ülkesini yeni gümrük vergileriyle tehdit etti, ancak gelecekteki bir anlaşmaya yönelik çerçeve anlaşmasının duyurulmasının ardından geri adım attı.

Ayrıca, Kanada'nın Çin ile bir ticaret anlaşması yapması durumunda ABD'nin Kanada'ya yüzde 100 gümrük vergisi uygulayabileceği konusunda da uyardı.

EURO NE KADAR?

Euro güne 51,3476 liradan başladı. Gün içinde en düşük 51,2614 lira, en yüksek de 51,7281 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 51,4031 liradan işlem geçiyor.