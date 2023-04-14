Euro/dolar paritesi 13 ayın en yüksek seviyesinde

Son dönemdeki küresel bankacılık sektöründe çalkantıların piyasalarda faiz artırım döngüsüne ilişkin beklentileri değiştirmesinin ardından euro dolar karşısında yükselmeye devam ediyor.



Euro/dolar paritesi bugün gün içinde 1,1076 dolara kadar çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Söz konusu parite TSİ 17,35 itibarıyla 1,1008 seviyesinden işlem gördü.



Euro/dolar paritesi Eylül 2022’de 0,96 dolar ile 1,0000 eşit seviyenin altında son 20 yılın en düşük seviyesini inmişti



Paritedeki yükselişte, ABD Merkez Bankasının (Fed) daha az kısıtlayıcı bir para politikası uygulaması ihtimali ve bunun dolar üzerindeki etkisi etkili oluyor.



DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat Ayrıca, küresel bankacılık sektöründe çalkantıların azalmasının ardından piyasalarda oluşan daha olumlu havayla dolar gibi güvenli yatırımlar nispeten daha az talep görürken, bu da euroyu güçlendiriyor.



EURO DEĞERİ



Euro, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 euro 1,17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra euro, dolar karşısında hızla değer kaybetmişti. Ekim 2000'de euro 0,82 dolara kadar gerilemişti.



Euro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazanmıştı. 2008 yılında 1 euro 1,60 dolara kadar çıkarak rekor kırmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin