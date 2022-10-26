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Euro-dolar yeniden eşitlendi

ABD'de faiz artışlarının aralıktan itibaren hız keseceği beklentiyle euro/dolar paritesi yeniden 1 seviyesinin üzerine çıktı. Parite yaklaşık bir ayın zirvesini gördü.

Euro-dolar yeniden eşitlendi

ABD'de faiz artırımlarının hız keseceği beklentisi piyasalarda etkili oluyor.

Beklentiyle dolar endeksinde düşüş dikkat çekiyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki performanısın ölçen endes 5 Ekim'den beri en düşük seviye olan 110.25'te işlem görüyor.

Dolardak zayıflama sonrası /dolar partise de yeniden eşitlendi. Parite 1,0047'le 20 Eylül'den bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

ABD'de dün konut fiyatlarındaki artışın yavaşladığını ve tüketici güveninin düştüğünü gösteren veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının istihdam piyasasındaki sıkışıklığı azaltıyor olabileceğine işaret etti.

Fed'in haftaya çarşamba yapacağı toplantıda bir kez daha 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, Aralık ayında faizleri 75 yerine 50 baz puan artıracağı beklentileri kuvvetlendi.

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