Euro düşecek mi? Uzmanlar açıkladı

Standard Chartered stratejistlerine göre, Avrupa Merkez Bankası'nın aralık ayında tekrar faiz indirmesi beklentileri güçlenirse euro değer kaybedebilir. Enflasyonun ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin altında kalması durumunda, 2026'da daha fazla faiz indirimi de mümkün görünüyor.



ABD gümrük vergilerinin euro bölgesi ihracatını ve büyümeyi zayıflatabileceği belirtiliyor. Fransız siyasi belirsizliği ve Almanya'daki bürokratik engellerin mali dağıtımları yavaşlatmasının da büyüme beklentilerini olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.



Euro için olumlu faktörler arasında sermaye piyasası reformlarındaki ilerleme ve rezerv yöneticilerinin euroya yönelik çeşitlendirmesi gösteriliyor, ancak bu konudaki kanıtların sınırlı olduğu vurgulanıyor.



Standard Chartered, euro/dolar paritesinin mevcut 1.1555 seviyesinden, 2026'nın ikinci çeyreğinde 1.13 seviyesine düşeceğini öngörüyor.